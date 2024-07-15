Пьянкова Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

04.11.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1837

Муж: Пьянков Сергей Козмин

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
вторым браком
Рождение ребёнка
27.10.1837

Дочь: Пьянкова Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Пьянков Сергей Козмин

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1838

Сын: Пьянков Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Пьянков Сергей Козмин

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
04.11.1862
65 лет

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