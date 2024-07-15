Пьянкова Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти04.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1837
вторым браком
Рождение ребёнка
27.10.1837
Дочь: Пьянкова Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Пьянков Сергей Козмин
Рождение ребёнка
04.12.1838
Отец ребёнка: Пьянков Сергей Козмин
Смерть
04.11.1862
65 лет