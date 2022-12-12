Брискин Яков Янкелевич
Место рожденияукраина
Дата рожденияМежду 1875 и 1880
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1875 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
украина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Брискина Соня Яковлевна
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Брискина Фаня Яковлевна
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гопенко Доня Яковлевна
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.04.1909
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Калиново, Київська область
Рождение ребёнка
07.06.1913
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Украина
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брискина Рая Давидовна
Смерть
1945
украина