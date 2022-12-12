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Брискин Яков Янкелевич

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Место рождения

украина

Дата рождения

Между 1875 и 1880

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

украина
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Брискина Соня Яковлевна

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Брискина Фаня Яковлевна

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гопенко Доня Яковлевна

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Брискин Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Калиново, Київська область
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Брискин Йозеф Яковлевич

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Украина
Рождение ребёнка
1915

Сын: Брискин Давид Яковлевич

Мать ребёнка: Брискина Рая Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брискина Рая Давидовна

Смерть
1945
украина
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