Брискина (Грисоний) Рая Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брискина (Грисоний) Рая Давидовна

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Место рождения

Сквира, Київська область

Дата рождения

Между 1881 и 1890

Дата смерти

Между 1920 и 1925

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1890

Отец: не указан

Мать: Герсоний Ривка

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Брискина Соня Яковлевна

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Брискина Фаня Яковлевна

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гопенко Доня Яковлевна

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Брискин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Калиново, Київська область
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Брискин Йозеф Яковлевич

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Украина
Рождение ребёнка
1915

Сын: Брискин Давид Яковлевич

Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брискин Яков Янкелевич

Смерть
Между 1920 и 1925
украина
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