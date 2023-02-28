Брискина (Грисоний) Рая Давидовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1881 и 1890
Дата смертиМежду 1920 и 1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1890
Отец: не указан
Мать: Герсоний Ривка
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Брискина Соня Яковлевна
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Брискина Фаня Яковлевна
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гопенко Доня Яковлевна
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.04.1909
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Калиново, Київська область
Рождение ребёнка
07.06.1913
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Украина
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Брискин Яков Янкелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1920 и 1925
украина