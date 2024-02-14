Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Место рождения

г.Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Отец ребёнка: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович

Отец ребёнка: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Смерть
1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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