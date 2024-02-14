Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна
Место рожденияг.Ленинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна
Отец ребёнка: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович
Отец ребёнка: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно