Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Тагир Мисбахетдинович

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Мать: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Фарида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Фарида

Развод
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Ханифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимербулатова Ханифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Ханифа

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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