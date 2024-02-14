Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Мать: Хамидуллина (Хамидуллина) Халима Хайрутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Разин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Венер Разинович

Отец ребёнка: Ахметов Разин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Разин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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