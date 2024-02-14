Ахметова (Тимербулатова) Галия Мисбахетдиновна
Место рожденияг. Ленинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Разин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ахметов Разин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Разин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно