Егорчев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорчева (Егорычева) Наталия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1914
Сын: Егорчев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Егорычев Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно