Егорчев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорчев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорчева (Егорычева) Наталия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Егорычев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Егорычев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Танеевка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.01.1914

Сын: Егорчев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Танеевка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Егорычев Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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