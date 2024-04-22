село Танеевка, село Танеевка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Танеевка

Лунинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Танеевка Тоузаковской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3648.
Русаков Николай Акимович, отставной рядовой из крестьян с. Танеевка Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 476.
Уланов Яков Петрович, отставной нижний чин с. Танеевка Тоузаковской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 582.
Ханжов Григорий Иванович, отставной рядовой с. Танеевка Тоузаковской волости. 1916–1917 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 607.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1030Танеевка (Никольское, Дубасовка, Спасское), с. вл.при руч. Танеевке.4020106311317Церковь православная 1. Сельское училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Липяги и Танеевка11Алекс. Григ. Теплов45922143

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Таузаковская волость
594. Танеевка (Дубасово, Никольское), село бывшее владельческое, при речке Ломовке, дворов 113, жителей 788, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лунинский район
46949Танеевкасело53°44'45°02'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лунинский муниципальный район, Сельское поселение Сытинский сельсовет
56643440131с Танеевкасело
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