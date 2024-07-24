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Зайцева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Илья Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Зайцев Федор Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Зайцев Федор Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович

Макарово
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцев Иван (большой) Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Зайцев Иван (меньший) Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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