Зайцева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зайцев Федор Ильич
Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зайцев Федор Ильич
Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович
Макарово
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцев Иван (большой) Ильич
Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Зайцев Иван (меньший) Ильич
Отец ребёнка: Зайцев Илья Иванович
Смерть
Неизвестно