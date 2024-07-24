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Зайцев Илья Иванович

Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Зайцев Федор Ильич

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Зайцев Федор Ильич

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна

Макарово
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зайцев Иван (большой) Ильич

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Зайцев Иван (меньший) Ильич

Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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