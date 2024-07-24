Зайцев Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зайцев Федор Ильич
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зайцев Федор Ильич
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна
Макарово
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зайцев Иван (большой) Ильич
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Зайцев Иван (меньший) Ильич
Мать ребёнка: Зайцева Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно