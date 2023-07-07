Ковалева Нюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Николай

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр (Шура)

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Егор (Жора)

Отец ребёнка: Ковалев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Алексей

Смерть
Неизвестно
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