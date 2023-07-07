Ковалева Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Николай
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Егор (Жора)
Отец ребёнка: Ковалев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Алексей
Смерть
Неизвестно