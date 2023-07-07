Ковалев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Максим
Мать: Ковалева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Николай
Мать ребёнка: Ковалева Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ковалева Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалева Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Егор (Жора)
Мать ребёнка: Ковалева Нюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Нюра
Смерть
Неизвестно