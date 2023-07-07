Ковалев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Максим

Мать: Ковалева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Николай

Мать ребёнка: Ковалева Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ковалева Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Александр (Шура)

Мать ребёнка: Ковалева Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Егор (Жора)

Мать ребёнка: Ковалева Нюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Нюра

Смерть
Неизвестно
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