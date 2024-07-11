Лысенко Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Олег

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Место рождения

РСФСР, Россия, Самара

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысенко Анатолий

Мать: Лысенко (Ковалева) Нила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петерсон (Лысенко) Наталья

Мать ребёнка: (Цыплакова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Цыплакова) Татьяна

Рождение ребёнка
30.12.1983

Сын: Лысенко Алексей

Мать ребёнка: (Цыплакова) Татьяна

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