Лысенко Олег
Место рожденияРСФСР, Россия, Самара
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысенко Анатолий
Мать: Лысенко (Ковалева) Нила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петерсон (Лысенко) Наталья
Мать ребёнка: (Цыплакова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Цыплакова) Татьяна
Рождение ребёнка
30.12.1983
Сын: Лысенко Алексей
Мать ребёнка: (Цыплакова) Татьяна