Лысенко Алексей
Место рожденияУзбекская ССР, Узбекистан
Дата рождения30.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983
Отец: Лысенко Олег
Мать: (Цыплакова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лысенко) Милана
Мать ребёнка: Лысенко (Хомякова) Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко (Хомякова) Ольга
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лысенко (Хомякова) Ольга