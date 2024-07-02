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Лысенко Алексей

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Место рождения

Узбекская ССР, Узбекистан

Дата рождения

30.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983

Отец: Лысенко Олег

Мать: (Цыплакова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лысенко) Милана

Мать ребёнка: Лысенко (Хомякова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко (Хомякова) Ольга

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лысенко (Хомякова) Ольга

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