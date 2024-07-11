Лысенко Анатолий
Место рожденияРСФСР, Воронежская область, Таловский район, п Таловая
Дата рождения04.06.1936
Дата смерти03.02.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936
Отец: Лысенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Олег
Мать ребёнка: Лысенко (Ковалева) Нила
Образование
Между 1957 и 1958
Рождение ребёнка
19.08.1973
Дочь: Юсупова (Лысенко) Татьяна
Мать ребёнка: Лысенко (Ковалева) Нила
Смерть
03.02.1984