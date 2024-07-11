Лысенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Анатолий

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Место рождения

РСФСР, Воронежская область, Таловский район, п Таловая

Дата рождения

04.06.1936

Дата смерти

03.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1936

Отец: Лысенко Василий

Мать: Лысенко (Лазереваа) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Олег

Мать ребёнка: Лысенко (Ковалева) Нила

Образование
Между 1957 и 1958
Рождение ребёнка
19.08.1973

Дочь: Юсупова (Лысенко) Татьяна

Мать ребёнка: Лысенко (Ковалева) Нила

Смерть
03.02.1984

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