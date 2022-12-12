Геец (Кудрявец) Ульяна Епифановна
Место рождения
Дата рождения16.12.1880 ст.
Дата смерти30.10.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1880 ст.
Отец: не указан
Село Холмы (Ховмы) Борзнянской волости Борзнянского уезда Черниговской губернии Украина
Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Геец Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1907 ст.