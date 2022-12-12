Геец (Кудрявец) Ульяна Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геец (Кудрявец) Ульяна Епифановна

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Место рождения

Ховмы, Чернігівська область

Дата рождения

16.12.1880 ст.

Дата смерти

30.10.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Муж

С 1881 по 1882 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: Кудрявец Анастасия Миновна

Ховмы, Чернігівська область
Село Холмы (Ховмы) Борзнянской волости Борзнянского уезда Черниговской губернии Украина
Рождение ребёнка
06.08.1903 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Геец Василий Семенович

Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геец Василий Семенович

Смерть
30.10.1907 ст.
Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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