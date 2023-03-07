Кудрявец (Михалько) Анастасия Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявец (Михалько) Анастасия Миновна

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Место рождения

Ховмы, Чернігівська область

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ховмы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1880 ст.

Дочь: Геец Ульяна Епифановна

Отец ребёнка: не указан

Ховмы, Чернігівська область
Село Холмы (Ховмы) Борзнянской волости Борзнянского уезда Черниговской губернии Украина
Смерть
Неизвестно
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