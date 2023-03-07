Кудрявец (Михалько) Анастасия Миновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1880 ст.
Дочь: Геец Ульяна Епифановна
Отец ребёнка: не указан
Село Холмы (Ховмы) Борзнянской волости Борзнянского уезда Черниговской губернии Украина
Смерть
Неизвестно