(Геец) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1903 ст.
Дата смерти?.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Курильчик Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Авдеев Павел Иванович
Высотино, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение
06.08.1903 ст.
Отец: Геец Василий Семенович
Мать: Геец Ульяна Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1989
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край