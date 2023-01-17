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(Геец) Наталья Васильевна

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Место рождения

Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.08.1903 ст.

Дата смерти

?.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Курильчик Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Авдеев Павел Иванович

Высотино, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение
06.08.1903 ст.

Отец: Геец Василий Семенович

Мать: Геец Ульяна Епифановна

Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Павел Иванович

Смерть
?.02.1989
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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