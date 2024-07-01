Доброславская (Мазурина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброславская (Мазурина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Мазурин Федор Алексеевич

Мать: Мазурина (Перлова) Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.10.1861

Муж: Доброславский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.05.1864

Сын: Доброславский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Доброславский Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Доброславский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Доброславский Михаил Дмитриевич

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