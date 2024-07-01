Доброславская (Мазурина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
06.10.1861
Рождение ребёнка
19.05.1864
Сын: Доброславский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Доброславский Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Доброславский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Доброславский Михаил Дмитриевич