Шушков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушкова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1973
Сын: Шушков Константин Александрович
Мать ребёнка: Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия