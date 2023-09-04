Шушков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушкова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.09.1973

Сын: Шушков Константин Александрович

Мать ребёнка: Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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