Шушков Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.13
Жена: Ирина Викторовна
Рождение
28.09.1973
Рождение ребёнка
08.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушков Аркадий
Мать ребёнка: Шушкова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно