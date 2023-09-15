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Шушков Константин Александрович

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.13

Жена: Ирина Викторовна

Рождение
28.09.1973

Отец: Шушков Александр Николаевич

Мать: Шушкова Татьяна Дмитриевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Викторовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушков Аркадий

Мать ребёнка: Шушкова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
программист
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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