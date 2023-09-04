Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова (Кромова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушкова Галина Александровна

Отец ребёнка: Шушков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1973

Сын: Шушков Константин Александрович

Отец ребёнка: Шушков Александр Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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