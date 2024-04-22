Лакисова (Лехнова) Варвара Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакисова (Лехнова) Варвара Дементьевна

Место рождения

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

27.11.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкино, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Лакисов Наум Долматович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Струганова Маланья Наумовна

Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Еремеева Устиния Наумовна

Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.

Сын: Лакисов Ананий Наумович

Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.

Дочь: Смородина Ксенья Наумовна

Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
29.02.1884 ст.

Дочь: Лакисова Евдокия Наумовна

Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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