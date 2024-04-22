Лакисова (Лехнова) Варвара Дементьевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1850 ст.
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Струганова Маланья Наумовна
Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Еремеева Устиния Наумовна
Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович
Рождение ребёнка
01.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович
Рождение ребёнка
20.01.1880 ст.
Дочь: Смородина Ксенья Наумовна
Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович
Рождение ребёнка
29.02.1884 ст.
Дочь: Лакисова Евдокия Наумовна
Отец ребёнка: Лакисов Наум Долматович
Смерть
Неизвестно