Еремеева (Лакисова) Устиния Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Лакисова) Устиния Наумовна

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лакисов Наум Долматович

Мать: Лакисова Варвара Дементьевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1904 ст.

Дочь: Тосич Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1906 ст.

Дочь: Еремеева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.

Сын: Еремеев Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Яков Андреевич

Смерть
?.12.1951
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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