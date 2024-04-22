Еремеева (Лакисова) Устиния Наумовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти?.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
18.07.1904 ст.
Дочь: Тосич Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
31.01.1906 ст.
Дочь: Еремеева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
12.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Еремеев Яков Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1951
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область