Смородина (Лакисова) Ксенья Наумовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1880 ст.
Дата смерти29.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1880 ст.
Бракосочетание
09.01.1900 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.
Дочь: Жукова (Смородина) Ефросинья Мироновна
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.
Сын: Смородин Николай Миронович
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Смерть
29.01.1965
Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд