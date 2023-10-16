Смородина (Лакисова) Ксенья Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородина (Лакисова) Ксенья Наумовна

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

20.01.1880 ст.

Дата смерти

29.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1880 ст.

Отец: Лакисов Наум Долматович

Мать: Лакисова (Лехнова) Варвара Дементьевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
09.01.1900 ст.

Муж: Смородин Мирон Иванович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.

Дочь: Жукова (Смородина) Ефросинья Мироновна

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1904 ст.

Сын: Смородин Борис Миронович

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1907 ст.

Сын: Смородин Николай Миронович

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.

Сын: Смородин Иван Миронович

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
29.01.1965
Мельница, Сутоцкая волость, Себежский уезд

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