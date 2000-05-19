Маслова (Безрученкова) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Безрученкова) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1930

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1930

Отец: Безрученков Александр Ананьевич

Мать: Безрученкова Серафима Егоровна

Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Осминина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
27.08.1954

Сын: Маслов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.1958

Сын: Маслов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич

Смерть
19.05.2000
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