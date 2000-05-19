Маслова (Безрученкова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1930
Дата смерти19.05.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1930
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Осминина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
27.08.1954
Сын: Маслов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1958
Сын: Маслов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Маслов Григорий Андреевич
Смерть
19.05.2000