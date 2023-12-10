Маслов Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.?

Дата смерти

02.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Осминина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1954

Сын: Маслов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
22.08.1958

Сын: Маслов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна

Смерть
02.05.1984
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