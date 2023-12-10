Маслов Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.?
Дата смерти02.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Осминина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1954
Сын: Маслов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
22.08.1958
Сын: Маслов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Маслова Тамара Александровна
Смерть
02.05.1984