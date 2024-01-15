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Телелюев Михаил Иванович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1891

Отец: Телелюев Иван Николаевич

Мать: Телелюева (Скучихина) Ольга Игнатьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.01.1910

Жена: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1911

Сын: Телелюев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Сын: Телелюев Константин Михайлович

Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Сын: Телелюев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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