Телелюев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения15.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1891
Бракосочетание
25.01.1910
Рождение ребёнка
21.06.1911
Сын: Телелюев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1912
Сын: Телелюев Константин Михайлович
Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.11.1914
Мать ребёнка: Телелюева (Архипова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно