Грецов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грецов Гавриил
Мать: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горелова (Грецова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Проводник
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна
с. Плоское Орловская обл.
Смерть
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область