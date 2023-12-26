Грецов Иван Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грецов Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грецов Гавриил

Мать: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горелова (Грецова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Проводник
Рождение ребёнка
1922

Сын: Грецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Грецова Анастасия Гавриловна

с. Плоское Орловская обл.
Смерть
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область

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