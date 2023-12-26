Грецова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова (Грецова) Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жмыхова (Грецова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грецов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грецова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грецова) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Грецов Гавриил
Смерть
Неизвестно