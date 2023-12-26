Грецов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова (Грецова) Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жмыхова (Грецова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грецов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грецова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Грецова) Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Грецова Дарья
Смерть
Неизвестно