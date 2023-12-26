Грецов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грецов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова (Грецова) Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жмыхова (Грецова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грецов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грецов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грецова Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Грецова) Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Грецова Дарья

Смерть
Неизвестно

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