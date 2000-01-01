Василий Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти23.04.1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: 1-я Исаева
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1717
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: 1-я Исаева
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: 1-я Исаева
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: 1-я Исаева
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: 1-я Исаева
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Михайловна
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Исаева
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Похороны
23.04.1751
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
23.04.1751
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя