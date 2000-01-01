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Василий Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

23.04.1751

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1717

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Михайловна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Исаева

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Похороны
23.04.1751
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
23.04.1751
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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