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1-я Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1731 и 1735

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Яков Васильевич

Отец ребёнка: Василий Исаакович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1717

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Исаакович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Исаакович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Исаакович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Исаакович

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1731 и 1735
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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