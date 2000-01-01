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Ирина Васильевна

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Василий Исаакович

Мать: 1-я Исаева

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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