Маркова Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Анастасия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухлов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухлов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Ухлов Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухлов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухлов Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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