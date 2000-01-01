Маркова Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крылова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ухлов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ухлов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ухлов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухлов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно