Ухлов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухлов Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крылова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухлов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухлов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Маркова Анастасия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Анастасия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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