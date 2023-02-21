Марков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарков Никифор

Марков Никифор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Марков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Владимир Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Полина Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close