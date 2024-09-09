Мурзин Степан Антонович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти25.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
25.02.1850
Рождение ребёнка
24.08.1851
Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна
Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Мурзина) Мелания Степановна
Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.06.1866
Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна
Смерть
25.03.1897