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Мурзин Степан Антонович

Место рождения

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.03.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мурзин Антон Петрович

Мать: Мурзина (Спирина) Наталья Ивановна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
25.02.1850

Жена: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Мурзин Петр Степанович

Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна

Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Мурзина) Мелания Степановна

Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.06.1866

Сын: Мурзин Иван Степанович

Мать ребёнка: Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
25.03.1897
Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

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