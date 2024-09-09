Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.02.1850
Рождение ребёнка
24.08.1851
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Мурзина) Мелания Степановна
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Рождение ребёнка
20.06.1866
Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович
Смерть
Неизвестно