Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Мурзина (Камнева) Зиновия Тимофеевна

Место рождения

Бутырское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутырское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
25.02.1850

Муж: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Мурзин Петр Степанович

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Саламатова (Мурзина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Мурзина) Мелания Степановна

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.06.1866

Сын: Мурзин Иван Степанович

Отец ребёнка: Мурзин Степан Антонович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.