Пенькова Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1956
Дочь: Леоненко Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Пеньков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1965
Сын: Пеньков Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Пеньков Анатолий Васильевич
Поныри, Поныровский муниципальный район, Курская область