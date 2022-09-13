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Леоненко (Пенькова) Галина Анатольевна
Леоненко (Пенькова) Галина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1956
Пол
Женский
Отец
Пеньков Анатолий Васильевич
1932 г.р.
Мать
Пенькова Валентина Федоровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956
Отец:
Пеньков Анатолий Васильевич
Мать:
Пенькова Валентина Федоровна
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