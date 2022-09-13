Леоненко (Пенькова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леоненко (Пенькова) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1956

Отец: Пеньков Анатолий Васильевич

Мать: Пенькова Валентина Федоровна

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