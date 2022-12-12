Пеньков Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1956

Дочь: Леоненко Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Пенькова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
17.04.1965

Сын: Пеньков Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Пенькова Валентина Федоровна

Поныри, Поныровский муниципальный район, Курская область
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