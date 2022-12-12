Пеньков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1956
Дочь: Леоненко Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Пенькова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1965
Сын: Пеньков Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Пенькова Валентина Федоровна
Поныри, Поныровский муниципальный район, Курская область