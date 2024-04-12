Савина (Алтухова) Матрена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Алтухов Яков Гордеевич
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тимофей... Показать все
Бракосочетание
1845
Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Зеновий Ефимов Хныкин и Дмит... Показать все
Смерть
Неизвестно