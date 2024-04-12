Савина (Алтухова) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Алтухова) Матрена Яковлевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Алтухов Яков Гордеевич

Мать: Алтухова Мария Меркуловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №74, метрическая книга за 1824 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Тимофей... Показать все
Бракосочетание
1845

Муж: Савин Дмитрий Дементьевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Зеновий Ефимов Хныкин и Дмит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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