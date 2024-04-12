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Савин Дмитрий Дементьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1845

Жена: Савина Матрена Яковлевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1845 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Зеновий Ефимов Хныкин и Дмит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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