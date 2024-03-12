Прасковья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1660 г.р.

Мать

1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Савелий Корнеев

Мать: Наталья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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