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Прасковья Савельева
Прасковья Савельева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1709
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савелий Корнеев
1660 г.р.
Мать
Наталья Яковлева
1670 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец:
Савелий Корнеев
Мать:
Наталья Яковлева
Смерть
Неизвестно
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