Савелий Корнеев
Место рождения
Дата рождения1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Корней Семенов
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Степан Савельев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Прасковья Савельева
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Трофим Савельев
Мать ребёнка: Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Яковлева
Смерть
Неизвестно