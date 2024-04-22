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Савелий Корнеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Корней Семенов

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Степан Савельев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Савельева

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Трофим Савельев

Мать ребёнка: Наталья Яковлева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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