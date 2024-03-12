Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Яковлева

Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Степан Савельев

Отец ребёнка: Савелий Корнеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Корнеев

Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Трофим Савельев

Отец ребёнка: Савелий Корнеев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Корнеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close