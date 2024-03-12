Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Степан Савельев
Отец ребёнка: Савелий Корнеев
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Прасковья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Корнеев
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Трофим Савельев
Отец ребёнка: Савелий Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Корнеев
Смерть
Неизвестно