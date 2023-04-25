Демин Пётр Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демин Евдоким Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.
Сын: Демин Пётр Петрович
Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна
Христорождественская церковь, №-45ж
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна
Смерть
Неизвестно