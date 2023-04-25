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Демин Пётр Евдокимович

Место рождения

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демин Евдоким Семёнович

Мать: не указана

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина (-) Феврония Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.

Сын: Демин Пётр Петрович

Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь, №-45ж
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.

Сын: Демин Николай Петрович

Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Сын: Демин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Демина (-) Феврония Дмитриевна

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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