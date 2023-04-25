Демина (-) Феврония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (-) Феврония Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Пётр Евдокимович

Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.

Сын: Демин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Христорождественская церковь, №-45ж
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.

Сын: Демин Николай Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Сын: Демин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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