Демина (-) Феврония Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1903 ст.
Сын: Демин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович
Христорождественская церковь, №-45ж
Рождение ребёнка
10.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Отец ребёнка: Демин Пётр Евдокимович
Смерть
Неизвестно