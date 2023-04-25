Демин Евдоким Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Евдоким Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Орлова Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Павел Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Арзамасцевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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